قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخ باتريوت أطلق على هدف في مرتفعات الجولان، وأضاف الجيش في بيانه أن طائرة من دون طيار حلقت من داخل الأراضي السورية واقتربت من منطقة في الجانب المحتل من الجولان الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وتم إطلاق صاروخ باتريوت صوبها ما أبعد الطائرة المسيرة، دون إصابتها بحسب الجيش الإسرائيلي.
إسرائيل تطلق صاروخا باتجاه طائرة مسيّرة في سماء مرتفعات الجولان
إسرائيل تطلق صاروخا باتجاه طائرة مسيّرة في سماء مرتفعات الجولان
الواقعة كان مسرحها هضبة الجولان في الجزء السوري وفي منطقة خاضعة لسيطرة جيش النظام، وأكد سكان مدينة صفد الحدودية رؤيتهمك لصاروخ باتريوت.
الطائرة المسيرة كانت صغيرة الحجم والقرار بعدم إسقاطها جاء بعد ان حُوّل مسارها إلى الداخل السوري ولم تشكل أي تهديد، ولذلك لم يلطق صاروخا ثان صوبها، واكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح لأي جهة باختراق الاجواء الشمالية.