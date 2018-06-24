ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها بعد فضيحة سترتها

بعد يومين على فضيحة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي لارتدائها سترة تحمل عبارة "حقيقة أنا لا أهتم، أليس كذلك؟"، خرجت السيدة الأولى عن صمتها بشأن زيارتها إلى مركز حجز أطفال المهاجرين المنفصلين عن عائلاتهم في ولاية تكساس.
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"كمقيمين ببلجيكا من المهم جدا أن نحاول كسر النظرة النمطية التي يحملها عنا الآخر، عن ثقافتنا وعاداتنا و رؤانا الإبداعية حتى. للآخر،النظرة النمطية للغربي تعتمد على ما نقله الاستشراق و المستشرقون .. حيث كانوا ينظرون إلى العربي و الرجل الشرقي عموما على أنه شخص يمثل التخلف" زهير كريم كاتب وشاعر عراقي مقيم ببروكسل
"ليس هناك تحديد دقيق لعدد المسلمين في بلجيكا.ولكن حسب الدراسات العلمية التي أنجزتها بعض الجامعات كجامعة بروكسل الحرة وجامعة غان، فإن عدد المسلمين يناهز 800 ألف .وهم يشكلون مختلف الجاليات وأغلبهم من المغرب و من تركيا أيضا فضلا عن جنسيات أخرى من البلقان ودول آسيا وغير ذلك." صالح الشلاوي رئيس تجمع مسلمي بلجيكا
"لقد تطلب منا الأمر أن نعيد النظر في كثير من القضايا وتم لنا ذلك من خلال تشديد الإجراءات الجزائية ضد الإرهابيين الجهاديين وخاصة أولئك الذين ذهبوا للقتال في سوريا.. كما قمنا يتشديد الإجراءات أيضا حيال العائدين من أراضي الجهاد ممن كانوا يقاتلون في صفوف داعش" فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي لقضايا الإرهاب
"هناك أناس لا يحبون اليهود ، لكنهم لا يريدون إيذاءهم.وهذا الأمر موجود وهم يرون أن اليهود ليسوا أناسا جيدين ثم هناك معاداة السامية تعتمد أساليب الوحشية والكراهية. تلك هي معركتي التي أخوضها ضدذلك. أنا متفائل وأؤمن بالمستقبل ، لأنني أؤمن بالصالح الإنساني.العام"." سيمون غرونوفسكي ناج من المحرقة النازية
"إننا نحاول من خلال العمل الإعلامي ومن خلال قناة المواطن أن نتواصل مع المواطن البلجيكي ونحاول من خلال البرامج و الندوات التي نقدمها إنجاز الكثير من اللقاءات حتى يفهم المواطن البلجيكي ما هو دور الإسلام الحقيقي وما هي المناحي الإيجابية للتعايش السلمي ما بين المكوّنات المؤسّسة للمجتمع البلجيكي سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو بغيرهم"" الحسن هموش رئيس جمعية المواطن ابلجيكية
" إننا جميعنا مهاجرون في هذا العالم،ولا يوجد بليجيكي أو أميركي أو جزائري أو حتى مغربي خالص،ينبغي احترام الأصول الاثنية للأفراد و الجاليات أيضا..من الاهمية بمكان امتلاك القدرة و المؤهلات التي تسمح بالتعامل مع ثقافتين اثنتين، أقصد هنا ثقافة أوروبية و أخرى غير أوروبية،" تيمور غطلاس ..فنان و رجل أعمال تركي مقيم ببروكسل
"بلجيكا أعطتني كل شيء،وحين دخلت معترك السياسة كان طموحي هو أن أقدم لها شيئا اعترافا بالجميل.لقد استقبلت بلجيكا والديّ قبل ما يقارب نصف قرن،وقدمت لوالدي كل الوسائل من أجل تربية أبنائهما، ومنح فرصة تعليمنا وعلاجنا." رشيد مضران وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفدرالية الوالونية-بروكسل
"كمقيمين ببلجيكا من المهم جدا أن نحاول كسر النظرة النمطية التي يحملها عنا الآخر، عن ثقافتنا وعاداتنا و رؤانا الإبداعية حتى. للآخر،النظرة النمطية للغربي تعتمد على ما نقله الاستشراق و المستشرقون .. حيث كانوا ينظرون إلى العربي و الرجل الشرقي عموما على أنه شخص يمثل التخلف" زهير كريم كاتب وشاعر عراقي مقيم ببروكسل
"ليس هناك تحديد دقيق لعدد المسلمين في بلجيكا.ولكن حسب الدراسات العلمية التي أنجزتها بعض الجامعات كجامعة بروكسل الحرة وجامعة غان، فإن عدد المسلمين يناهز 800 ألف .وهم يشكلون مختلف الجاليات وأغلبهم من المغرب و من تركيا أيضا فضلا عن جنسيات أخرى من البلقان ودول آسيا وغير ذلك." صالح الشلاوي رئيس تجمع مسلمي بلجيكا
"لقد تطلب منا الأمر أن نعيد النظر في كثير من القضايا وتم لنا ذلك من خلال تشديد الإجراءات الجزائية ضد الإرهابيين الجهاديين وخاصة أولئك الذين ذهبوا للقتال في سوريا.. كما قمنا يتشديد الإجراءات أيضا حيال العائدين من أراضي الجهاد ممن كانوا يقاتلون في صفوف داعش" فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي لقضايا الإرهاب
"هناك أناس لا يحبون اليهود ، لكنهم لا يريدون إيذاءهم.وهذا الأمر موجود وهم يرون أن اليهود ليسوا أناسا جيدين ثم هناك معاداة السامية تعتمد أساليب الوحشية والكراهية. تلك هي معركتي التي أخوضها ضدذلك. أنا متفائل وأؤمن بالمستقبل ، لأنني أؤمن بالصالح الإنساني.العام"." سيمون غرونوفسكي ناج من المحرقة النازية
"إننا نحاول من خلال العمل الإعلامي ومن خلال قناة المواطن أن نتواصل مع المواطن البلجيكي ونحاول من خلال البرامج و الندوات التي نقدمها إنجاز الكثير من اللقاءات حتى يفهم المواطن البلجيكي ما هو دور الإسلام الحقيقي وما هي المناحي الإيجابية للتعايش السلمي ما بين المكوّنات المؤسّسة للمجتمع البلجيكي سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو بغيرهم"" الحسن هموش رئيس جمعية المواطن ابلجيكية
" إننا جميعنا مهاجرون في هذا العالم،ولا يوجد بليجيكي أو أميركي أو جزائري أو حتى مغربي خالص،ينبغي احترام الأصول الاثنية للأفراد و الجاليات أيضا..من الاهمية بمكان امتلاك القدرة و المؤهلات التي تسمح بالتعامل مع ثقافتين اثنتين، أقصد هنا ثقافة أوروبية و أخرى غير أوروبية،" تيمور غطلاس ..فنان و رجل أعمال تركي مقيم ببروكسل
"بلجيكا أعطتني كل شيء،وحين دخلت معترك السياسة كان طموحي هو أن أقدم لها شيئا اعترافا بالجميل.لقد استقبلت بلجيكا والديّ قبل ما يقارب نصف قرن،وقدمت لوالدي كل الوسائل من أجل تربية أبنائهما، ومنح فرصة تعليمنا وعلاجنا." رشيد مضران وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفدرالية الوالونية-بروكسل
ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها بعد فضيحة سترتها
بعد يومين على فضيحة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي لارتدائها سترة تحمل عبارة "حقيقة أنا لا أهتم، أليس كذلك؟"، خرجت السيدة الأولى عن صمتها بشأن زيارتها إلى مركز حجز أطفال المهاجرين المنفصلين عن عائلاتهم في ولاية تكساس.
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جهود حل أزمة المهاجرين مستمرة وميلانيا تزور مركز احتجاز أطفال في تكساس
ففي يوم الجمعة نشرت ميلانيا شريطا مصورا على تويتر بخصوص زيارتها إلى المركز حيث تواصلت مع أطفال المهاجرين، وغردت قائلة: إن زيارة الأطفال في الملجإ كان مؤثرا جدا، وإنه رغم الظروف الصعبة فإن الأطفال كانت معنوياتهم مرتفعة ولطيفين، وأعربت ميلانيا عن أملها في أن يجد الكونغرس حلا لهؤلاء.
ولوحظ في الفيديو الذي بثته ميلانيا غياب أي رد أو تعليق بشأن الجدل الذي أثارته العبارة المكتوبة على سترتها: "حقيقة لا أهتم، أليس كذلك؟".
وكانت ميلانيا قد ارتدت تلك السترة التي تحمل علامة "زارا" بسعر 39$، وهي تغادر قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند، في طريق عودتها إلى البيت الأبيض، وقد اشعلت العبارة المكتوبة على ظهر السترة مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مدرة الاعلام دى ترامب قالت إن العبارة على السترة لم تكن تحمل أية رسالة ضمنية، فيما أشار الرئيس الأمريكي أن العبارة كان يقصد منها أن ميلانيا لا تهتم للأخبار الزائفة على حد قوله.