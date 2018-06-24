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ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها بعد فضيحة سترتها

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ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها بعد فضيحة سترتها

ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها بعد فضيحة سترتها
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بعد يومين على فضيحة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي لارتدائها سترة تحمل عبارة "حقيقة أنا لا أهتم، أليس كذلك؟"، خرجت السيدة الأولى عن صمتها بشأن زيارتها إلى مركز حجز أطفال المهاجرين المنفصلين عن عائلاتهم في ولاية تكساس.

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ففي يوم الجمعة نشرت ميلانيا شريطا مصورا على تويتر بخصوص زيارتها إلى المركز حيث تواصلت مع أطفال المهاجرين، وغردت قائلة: إن زيارة الأطفال في الملجإ كان مؤثرا جدا، وإنه رغم الظروف الصعبة فإن الأطفال كانت معنوياتهم مرتفعة ولطيفين، وأعربت ميلانيا عن أملها في أن يجد الكونغرس حلا لهؤلاء.

ولوحظ في الفيديو الذي بثته ميلانيا غياب أي رد أو تعليق بشأن الجدل الذي أثارته العبارة المكتوبة على سترتها: "حقيقة لا أهتم، أليس كذلك؟".

وكانت ميلانيا قد ارتدت تلك السترة التي تحمل علامة "زارا" بسعر 39$، وهي تغادر قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند، في طريق عودتها إلى البيت الأبيض، وقد اشعلت العبارة المكتوبة على ظهر السترة مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مدرة الاعلام دى ترامب قالت إن العبارة على السترة لم تكن تحمل أية رسالة ضمنية، فيما أشار الرئيس الأمريكي أن العبارة كان يقصد منها أن ميلانيا لا تهتم للأخبار الزائفة على حد قوله.