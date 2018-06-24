التضارب حول ما إذا كان جناح فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، يفكر في الاعتزال دوليًا يجد جذوره في ما صرحته قناة "سي.إن.إن" الأمريكية عبر موقعها الرسمي.
هل نوى محمد صلاح الاعتزال بسبب قديروف؟
هل نوى محمد صلاح الاعتزال بسبب قديروف؟
فأفاد تقرير القناة أن صلاح يفكر في مغادرة معسكر المنتخب بعد ما حدث في الشيشان، إذ منح رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، نجم كرة القدم المصري وسام المواطن الفخري، وذلك أثناء مأدبة لوداع المنتخب المصري الذي خرج من بطولة كأس العالم.
وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن السلطات في جمهورية الشيشان، الواقعة في جنوب روسيا، معروفة بقمعها لمعارضيها السياسيين وممارستها للتمييز ضد النساء واضطهادها للأقليات الجنسية.
ولطالما نفي رئيس الشيشان الاتهامات الموجهة إليه بقضايا ضد حقوق الانسان. .
نفي مدير منتخب مصر
علق إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن استغلال المنتخب، في أغراض سياسية، من خلال الشيشان، لتواجد المنتخب في مدينة غروزني، خلال مشواره في بطولة كأس العالم التي تقام حاليًا في روسيا 2018.
ونفى لهيطة، قطعيا ما تم ترديده بشأن تفكير محمد صلاح اعتزال اللعب الدولي خلال الفترة المقبلة.
وقال في تصريحات صحفية، أن منتخب مصر، لم يختار مقر إقامته بمدينة غروزني إلا بناءً على تعليمات وترشيحات الفيفا، مؤكدا أن ليس للمنتخب دخل بالأمور السياسية أو الدينية، وصراعات الدول، على الإطلاق.
وشدد لهيطة، على أن المنتخب لم يستغل محمد صلاح سياسياً، وأن لاعب ليفربول حضر حفل العشاء الذي دعا له رئيس جمهورية الشيشان، مثله مثل باقي اللاعبين.
وصرح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو الذي اختار مدينة غروزني لاستضافة الفريق بمونديال روسيا.