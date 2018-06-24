جدارية تجسد رونالدو وتحيي البرتغال بسارانسك (فيديو)
أشادت الفنانة الروسية يوليا أنتيبوفا بنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من خلال رسم لوحة جدارية لوجهه، بمدينة سارانسك الروسية.
وأحاطت الفنانة وجه رونالدو المبتسم بألوان العلم البرتغالي: الأحمر والأخضر.
ووصل حجم الرسم إلى 12 مترا مربعا.
وأثارت صورة اللاعب الشهير المارين الذين توقفوا لفحصها وتأملها، وكذلك لالتقاط صور بجانب العمل الفني.
وأعربت أنتيبوفا عن أملها في أن يمر الفريق البرتغالي أمام الصورة التي ابتدعتها، وأن يرى رونالدو نفسه رسْمها وأن يقدر عملها.