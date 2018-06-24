شاهد: مسابقة أبشع كلب وكلبة في العالم
نالت الكلبة زا زا لقب أبشع كلبة في العالم، في إطار مسابقة أبشع كلب/كلبة التي أقيمت، أمس السبت 23 يونيو/حزيران، في بتالوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
استحوذت زازا ذات التسع سنوات على قلوب قضاة المسابقة، بلسانها المتدلي وساقيها العريضتين.
وقادت ميغان برينارد، مالكة الكلبة الفائزة، 30 ساعة مع كلبتها زازا للمشاركة في مسابقتها الأولى من هذا الطراز.
وقالت برينارد إنها كانت تعلم أن كلبتها الجميلة والقبيحة في نفس الوقت" ستفوز بجائزة 1500 دولار المهداة لمن يفوز باللقب.
وسيتعين على زا زا أن تعتاد على أضواء الشهرة - فهي تُنقل جواً مع مالكيها إلى نيويورك لتظهر في برنامج Today Today يوم الإثنين (25 يونيو).