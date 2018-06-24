الأمير وليام يزور الأردن وإسرائيل وفلسطين

وصل الأمير البريطاني ودوق كامبريدج، وليام، إلى الأردن، اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران، ليبدأ زيارته إلى الشرق الأوسط، التي ستستغرق خمسة أيام.

وأعلن عن زيارة الأمير ويليام الرسمية الموقع الملكي البريطاني الرسمي، ذاكرا أنها ستتضمن محطات في الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ما بين 24اليوم والخميس المقبل 28 يونيو/حزيران.

وقد رحب ولي العهد الأردني، الأمير حسين بن عبدالله الثاني، بالأمير وليام، في مطار ماركا بعمان .