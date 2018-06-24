الأمير وليام يزور الأردن وإسرائيل وفلسطين

وصل الأمير البريطاني ودوق كامبريدج، وليام، إلى الأردن، اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران، ليبدأ زيارته إلى الشرق الأوسط، التي ستستغرق خمسة أيام.
وأعلن عن زيارة الأمير ويليام الرسمية الموقع الملكي البريطاني الرسمي، ذاكرا أنها ستتضمن محطات في الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ما بين 24اليوم والخميس المقبل 28 يونيو/حزيران.
وقد رحب ولي العهد الأردني، الأمير حسين بن عبدالله الثاني، بالأمير وليام، في مطار ماركا بعمان .
وسيقضي دوق كامبريدج يومين في الأردن قبل السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في إطار جولته الرسمية في المنطقة.
وفي يوم الإثنين 25 يونيو/حزيران، سيصبح الأمير وليام أول عضو للأسرة الملكية البريطانية للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ، وذلك بعد مرور 70 عامًا من انسحاب القوات البريطانية من فلسطين التاريخية، وخلفت وراءها الانقسامات التي لا تزال إلى يومنا هذا.
إحتجاج إسرائيلي سبق الزيارة
فور الإعلان عن الزيارة، احتجت إسرائيل على مضمون البيان، حيث أوضح أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما جاء في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في عددها الصادر يوم 19 من شهر يونيو/حزيران الجاري.
وبالإضافة، تحاشى البيان الحديث عن إمكانية تضمن الرحلة زيارة للحائط الغربي في القدس "حائط البراق"، وهو أحد أهم الأماكن المقدسة عند اليهود والمسلمين. وحسب الصحيفة، فإن زيارات المسؤولين لهذا الحائط تتم دائما بشكل شخصي بعيدا عن الرسميات.