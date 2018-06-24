قالت قناة الإخبارية السعودية إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون فوق الرياض يوم الأحد.
الحوثيون يطلقون صاروخين فوق الرياض ودفاعات السعودية تعترضهما
الحوثيون يطلقون صاروخين فوق الرياض ودفاعات السعودية تعترضهما
وهذه هي المرة السادسة على الأقل التي يستهدف فيها الحوثيون الرياض منذ ديسمبر كانون الأول.
وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن صواريخ استهدفت وزارة الدفاع السعودية وأهدافا أخرى في العاصمة الرياض. ولم يتسن لرويترز التأكد من التقرير بشكل مستقل.
وقالت المسيرة "القوة الصاروخية تعلن قصف مركز معلومات وزارة الدفاع وأهداف ملكية أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية".
وقال شاهد من رويترز إنه سمع دوي ستة انفجارات على الأقل وشاهد ومضات تبعها بعض الدخان في سماء الرياض.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار لكن الشاهد قال إنه رأى شظية في شارع بحي السفارات حيث تقع معظم السفارات ويعيش كثير من الأجانب.
وأضاف الشاهد أنه رصد وجودا أمنيا مكثفا في الحي فضلا عن سيارات الإطفاء. ومنع أفراد الأمن الناس من دخول الحي.
ولم يرد تعليق من السلطات السعودية أو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لقتال الحوثيين الذين استهدفوا الرياض بصواريخ باليستية عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية.