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المملكة العربية السعودية

السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون فوق العاصمة الرياض

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السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون فوق العاصمة الرياض

السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون فوق العاصمة الرياض
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قالت قناة الإخبارية السعودية إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق الرياض يوم الأحد.

وكثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على المملكة ويقولون إن ذلك يأتي ردا على الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحركة المسلحة المدعومة من إيران في اليمن.

الوكالات • رويترز