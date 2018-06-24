تابعوا مباشرة نتائج انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا

كشف الصحفي التركي اسماعيل كوجوكايا في تغريدة على موقع تويتر أن المرشح إنجه قال له في رسالة عبر الواتساب: " إن الرجل فاز"

وأضاف الصحفي الذي يعمل في قناة فوكس تي في أن المرشح عن حزب الشعب الجمهوري قال: إن المنافسة لم تكن عادلة وظروف الحملة الانتخابية لم تكن عادلة لكن أردوغان فاز

*نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك يغرد عبر تويتر ويقول إن سعر الليرة التركية يرتفع على خلفية الفوز الانتخابي

*أردوغان يعلن الفوز استنادا إلى نتائج غير رسمية ويلقي سهامه باتجاه مرشح المعارضة ويتعهد بتعزيز الديموقراطية والحريات.

*الرئيس أردوغان يقول إنه سيستمر في اتخاذ الخطوات التي من شأنها تعزيز مصداقية السلطة القضائية.

*الرئيس أردوغان: سنستمر في الرد على من يهددوننا عبر المنظمات الإرهابية

*الرئيس أردوغان: سنمضي قدما وبكل عزم في تعزيز الحقوق والحريات ولن تكون هناك أيه خطوة إلى الوراء أي إلى النقطة التي كان فيها الاقتصاد التركي والديموقراطية

*الرئيس أردوغان: حان الوقت للتركيز على مستقبل بلادنا بأن نترك وراءنا التوتر الذي شاب الفترة الانتخابية

*الرئيس أردوغان يغمز المرشح محرم إنجه ويقول إنه يتمنى ألا يسيء أحد للديموقراطية بالتشكيك في نزاهة الانتخابات والنتائج لإخفاء فشله بحسب تعبير الرئيس التركي.

*أردوغان في مؤتمر صحفي: "إن الشعب التركي قد منحني تفويضا بناءً على نتائج غير رسمية. كما منح الأغلبية البرلمانية إلى تحالف الشعب"

*مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان أعلن فيه فوزه بالانتخابات وتمنى أن يكون في هذا الاستحقاق فائدة للبلاد كما تعهد بالاستمرار في ما وصفها بالإصلاحات وفي تعزيز الحريات في تركيا.

*الناطق باسم الحكومة التركية: الشعب قال إلى الأمام مع أردوغان

*الناطق باسم الحكومة التركية بكير بوزداك يقول في تغريدة على موقع تويتر: "إن الشعب التركي قد انتخب أردوغان كأول رئيس تنفيذي في ظل النظام الجديد. إن شعب تركيا قد قال إلى الأمام مع الرئيس أردوغان"

*الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري بولنت تيزكان يقول إنه من السابق لأوانه إعلان فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة لأن أصوات الناخبين في المدن الكبرى لم يتم عدّها بعد

*الناطق باسم الحكومة التركية يقول إن أردوغان قد فاز بالانتخابات الرئاسية

*الرئيس أردوغان يحصل على 52.8% بعد فرز 95.1 من الأصوات

أردوغان 51.7% وإنجه 33.65% وفرز لم يتجاوز 39% بحسب المعارضة

*الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض يقول إن المرشح محرم إنجه حصل على 33.65% والرئيس أردوغان على 51.7% بعد فرز 39% من الأصوات

*الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض يقول: استنادا إلى معطيات الحزب، فإن الأمور تتجه لتنظيم دورة ثانية للاستحقاق الرئاسي

*حزب الشعوب الديموقراطية الكردي التوجه يحصل على 10.94% بعد فرز 95.2 من الأصوات

*حزب الحركة القومية يحصل على 11.28% بعد فرز 95.2% من الأصوات

*حزب الشعب الجمهوري يحصل على 22.55% بعد فرز 95.2% من الأصوات

*حزب العدالة والتنمية يحصل على 42.68% بعد فرز 95.2% من الأصوات البرلمانية

*حزب العدالة والتنمية يحصل على 43.1% بعد فرز 90.17 من الأصوات بحسب قناة سي ان ان ترك

*حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 22.3% من الأصوات فيما حصل حزب الشعوب الديموقراطية على 10.64% أما حليف العدالة والتنمية حزب الحركة القومية فقد حصل على 11.37% من الأصوات البرلمانية

*قادة دول عربية وإسلامية يهنئون أردوغان بالفوز حتى قبل انتهاء عملية الفرز. من بينهم هؤلاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس محمود عباس

حساب الرئاسة التركية على تويتر يقول إن الرئيس أردوغان تلقى اتصالات من زعماء دول أجنبية يهنئونه على الفوز بالاستحقاق الرئاسي ومن هؤلاء الزعماء رئيس أوزبكستان وأمير قطر الشيخ تميم ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما.

*مرشح المعارضة محرم إنجه يحصل على 30.4% من الأصوات بحسب وسائل إعلام تركية

*أردوغان يحصل على 53.32% بعد فرز 90.2% من الأصوات

...

*حزب الشعوب الديموقراطية يحصل على 10.64% بعد فرز 90.17% من الأصوات

*حزب الحركة القومية حليف العدالة والتنمية يحصل على 11.37% بعد فرز 11.37% من الأصوات

*حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 22.3% بعد فرز 90.17% من الأصوات البرلمانية

*حزب العدالة والتنمية يحصل على 43.1% بعد فرز 90.17% من الأصوات

*مرشح المعارضة محرم إنجي يحصل على 30.1% من الأصوات بحسب قنوات تركية محلية

*مرشح المعارضة محرم إنجه يقول إنه 38% من الأصوات فقد قد تم فرزها ويدعو الناخبين لعدم مغادرة مكاتب الاقتراع

*محرم إنج يقول في تغريدة: "أصدقائي في مكاتب الاقتراع، الآن يبدو أن هناك فقط 37% من الأصوات قد تم عدّها من قبل اللجنة العليا للانتخابات. القنوات التلفزيونية تعلن أن 85% من الأصوات قد تم عدّها استنادا إلى وكالة الأناضول. أدعوكم ألا تغادروا صناديق الاقتراع"

*الرئيس أردوغان يحصل على 53.45% من الأصوات

*الناطق باسم حزب العدالة والتنمية ماهير أونال يقول في بيان إن الانتخابات جرت في "جو ديموقراطي ناضج".

*المعارضة نددت بما وصفتها محاولات تزوير ودعت الناخبين لعدم مغادرة مكاتب الاقتراع بحسب وكالة الصحافة الإيطالية

*الرئيس أردوغان يحصل على 53.8% بعد فرز 85% من الأصوات في انتخابات الرئاسة

*الرئيس أردوغان يحصل على 54.27% بعد فرز 80.1% من الأصوات بحسب وسائل إعلام تركية.

*مرشح المعارضة محرم إنجه يحصل على 29.9% من الأصوات

*حزب الشعوب الديموقراطية الكردي التوجه يحصل على 10.28% بعد فرز 80.5 من الأصوات البرلمانية

*حزب الحركة القومية الحليف للعدالة والتنمية الحاكم يحصل على 11.52% بعد فرز 80% من الأصوات البرلمانية

*أردوغان وحزبه يتجهان لخسارة الأغلبية المطلقة في البرلمانية. حيث حصل حزب العدالة والتنمية على 297 مقعدا وحليفه حزب الحركة القومية على 51 مقعدا. أما حزب الشعب الجمهوري المعارض فقد حصل على 163 مقعدا وحزب الخير على 45 مقعدا فيما حصل حزب الشعوب الديموقراطية الكردي التوجه على 64 مقعدا.

*حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 21.84% بعد فرز 80.5% من الأصوات

*حزب العدالة والتنمية يحصل على 43.8 بعد فرز 80.5 من الأصوات البرلمانية

آخر الأرقام:

حزب العدالة والتنمية: 297 مقعدا

حزب الحركة القومية: 51 مقعدا

حزب الشعب الجمهوري المعارض: 143 مقعدا

حزب الخير: 45 مقعدا

حزب الشعوب الديموقراطية: 64 مقعدا

*الرئيس أردوغان يحصل على 54.27% بعد فرز 80.1 من الأصوات

*بدخول حزب الشعوب الديموقراطية البرلمان الكردي التوجه بعد تخطيه عتبة العشرة في المئة، فإن هذا سيؤثر على حزب العدالة والتنمية وحليفة حزب الحركة القومية بأن يكون للحزبين عدد أقل من المقاعد البرلمانية

*حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 21.47% بعد فرز 70.5% من الأصوات البرلمانية

*بعد فرز 70.5% من الأصوات البرلمانية حزب العدالة والتنمية يحصل على 44.34%

*حزب العدالة والتنمية يحصل على 45.18% وحليفه حزب الحركة القومية يحصل على 11.78% بعد فرز 61.1% من الأصوات البرلمانية بحسب قناة سي ان ان ترك وقنوات محلية أخرى

*الرئيس أردوغان يفوز ب55.08% بعد فرز 70.5% من الأصوات

*حزب الشعوب الديموقراطية الكردي التوجه يحصل على 10.02% بعد فرز 69% من الأصوات وبهذا يتخطى عتبة العشرة في المئة للدخول الى البرلمان

انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا.

أدلى الأتراك بأصواتهم في انتخابات هي الأكثر إثارة في تاريخ الجمهورية التركية. حيث يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان للحصول على ولاية رئاسية ثانية بعد 15 سنة قضاها في الحكم وفي ذات الوقت يسعى حزب العدالة والتنمية للفوز حصوله بأغلبية برلمانية جديدة وإحكام قبضته على المشهد السياسي في تركيا. ويواجه أردوغان في السباق الرئاسي مدرس الفيزياء السابق محرم انجه المرشح عن حزب الشعب الجمهوري.

وقد أظهرت النتائج الأولية أن الرئيس أردوغان يتصدر بنحو 58% بعد فرز أكثر من 22.9% من الأصوات فيما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على نحو 49% بعد فرز 18% من الأصوات. أما حزب الشعوب الديموقراطية ذو التوجه الكردي والذي يقبع زعيمه صلاح الدين ديميرتاش في السجن منذ أكثر من سنة فقد حتى حتى الآن على 8.47% بعد فرز نحو ربع الأصوات وهو يحتاج على الأقل أن يتخطى عتبة العشرة في المئة حتى يحق له الحصول على مقاعد برلمانية.

وقد صرح غارو بايلان النائب عن حزب الشعوب الديموقراطية لرويترز أن حزبه قد حصل ما بين 11 و12% من الأصوات وهو بذلك يتخطى عتبة العشرة في المئة لدخول البرلمان.

دورة ثانية ؟

بالنسبة للاستحقاق الرئاسي فإنه إذا لم يحصل أي مرشح على نسبة تفوق الخمسين في المئة، سيتم إجراء دورة ثانية في الثامن من الشهر المقبل وهو ما يعد بحد ذاته ضربة للرئيس الذي قضى أكثر من 15 سنة في الحكم بين الرئاسة ورئاسة الحكومة.

*حزب العدالة والتنمية يفوزر ب 45.18% بعد فرز 61.1% من الأصوات البرلمانية

*بعد فرز 60% من الأصوات، مرشح المعارضة محرم إنجه يحصل على 29% من الأصوات مقابل 55.88% للرئيس أردوغان بحسب وسائل إعلام تركية

*حزب الشعوب الديموقراطية يحصل على 9.41% بعد فرز 50% من الأصوات والمعارضة ممثلة في حزب الشعب الجمهوري على 20.27%

*حزب العدالة والتنمية يحصل على 46.01% بعد فرز 50% من الأصوات

*الرئيس أردوغان يحصل على 55.88% بعد فرز 60% من الأصوات

*مسؤول في العدالة والتنمية يتوقع تخطي حزب الشعوب الديموقراطية عتبة العشرة في المئة لدخول البرلمان ويقول إن تحالف الحزب الحاكم سيحصل على الأغلبية

نسبة المشاركة بلغت 86.82% بالنسبة للانتخابات الرئاسية

ردود الأفعال: حزب الشعب الجمهوري يتهم السلطة وتوقع العدالة والتنمية بفوز أردوغان منذ الدور الأول

مسؤول في حزب العدالة والتنمية صرح بأنه يتوقع أن الرئيس أردوغان سيفوز بالاستحقاق الرئاسي بنسبة 51% على الأقل

وفي أولى ردود الفعل، قال حزب الشعب الجمهوري المعارض أن تغطية وسائل الإعلام الرسمية لنتائج الانتخابات تهدف إلى التأثير على الرأي العام وكيفية نظرته لهذه الانتخابات

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية

*الرئيس أردوغان يحصل على 56.5% بعد فرز 50% من الأصوات

*الرئيس أردوغان يحصل على 57.02% بعد فرز نحو 40% من الأصوات

*الرئيس رجب طيب أردوغان يحصل على 58.9% الأصوات بعد فرز 22.9% من الأصوات

*مرشح المعارضة محرم إنجه يحصل حتى الآن على 28.3% من الأصوات بحسب وسائل إعلام تركية

*مرشح المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه يحصل على 25.8% من الأصوات

*بعد فرز 30.2% من الأصوات، المرشح المعارض محرم إنجه يحصل على 27.5% من مجمل الأصوات بحسب وسائل إعلام تركية

#

النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية

نسبة المشاركة بلغت 87% بالنسبة للانتخابات البرلمانية

*حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 19.49% بعد فرز 40 من الأصوات البرلمانية

*حزب الخير المتحالف مع حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 9.1% بعد فرز 25% من الأصوات

*حزب الحركة القومية المتحالف مع العدالة والتنمية الحاكم يحصل على 12.54% بعد فرز 25% من الأصوات

*حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 18.12% بعد فرز 25% من الأصوات البرلمانية

*حزب العدالة والتنمية يحصل على 48.61% بعد فرز 25% من الأصوات البرلمانية

*حزب العدالة والتنمية الحاكم يحصل على 49.93% بعد فرز 18.72%من الأصوات

*حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 14.82% بعد فرز 10.25% من الأصوات

*حزب الشعوب الديموقراطية (أكراد) يحصل على 8.47% بعد فرز 25% من الأصوات البرلمانية

*حزب الشعوب الديموقراطية يحصل على 7.07% بعد فرز 10.25% من الأصوات بحسب سي ان ان ترك

#