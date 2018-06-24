تابعوا مباشرة نتائج انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا

أدلى الأتراك بأصواتهم في انتخابات هي الأكثر إثارة في تاريخ الجمهورية التركية. حيث يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان للحصول على ولاية رئاسية ثانية بعد 15 سنة قضاها في الحكم وفي ذات الوقت يسعى حزب العدالة والتنمية للفوز حصوله بأغلبية برلمانية جديدة وإحكام قبضته على المشهد السياسي في تركيا. ويواجه أردوغان في السباق الرئاسي مدرس الفيزياء السابق محرم انجه المرشح عن حزب الشعب الجمهوري.

وقد أظهرت النتائج الأولية أن الرئيس أردوغان يتصدر بنحو 58% بعد فرز أكثر من 22.9% من الأصوات فيما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على نحو 49% بعد فرز 18% من الأصوات. أما حزب الشعوب الديموقراطية ذو التوجه الكردي والذي يقبع زعيمه صلاح الدين ديميرتاش في السجن منذ أكثر من سنة فقد حتى حتى الآن على 8.47% بعد فرز نحو ربع الأصوات وهو يحتاج على الأقل أن يتخطى عتبة العشرة في المئة حتى يحق له الحصول على مقاعد برلمانية.

وقد صرح غارو بايلان النائب عن حزب الشعوب الديموقراطية لرويترز أن حزبه قد حصل ما بين 11 و12% من الأصوات وهو بذلك يتخطى عتبة العشرة في المئة لدخول البرلمان.

*الرئيس أردوغان يحصل على 55.88% بعد فرز 60% من الأصوات

*مسؤول في العدالة والتنمية يتوقع تخطي حزب الشعوب الديموقراطية عتبة العشرة في المئة لدخول البرلمان ويقول إن تحالف الحزب الحاكم سيحصل على الأغلبية

نسبة المشاركة بلغت 86.82% بالنسبة للانتخابات الرئاسية

ردود الأفعال: حزب الشعب الجمهوري يتهم السلطة وتوقع العدالة والتنمية بفوز أردوغان منذ الدور الأول

مسؤول في حزب العدالة والتنمية صرح بأنه يتوقع أن الرئيس أردوغان سيفوز بالاستحقاق الرئاسي بنسبة 51% على الأقل

وفي أولى ردود الفعل، قال حزب الشعب الجمهوري المعارض أن تغطية وسائل الإعلام الرسمية لنتائج الانتخابات تهدف إلى التأثير على الرأي العام وكيفية نظرته لهذه الانتخابات

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية

*الرئيس أردوغان يحصل على 56.5% بعد فرز 50% من الأصوات

*الرئيس أردوغان يحصل على 57.02% بعد فرز نحو 40% من الأصوات

*الرئيس رجب طيب أردوغان يحصل على 58.9% الأصوات بعد فرز 22.9% من الأصوات

*مرشح المعارضة محرم إنجه يحصل حتى الآن على 28.3% من الأصوات بحسب وسائل إعلام تركية

*مرشح المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه يحصل على 25.8% من الأصوات

*بعد فرز 30.2% من الأصوات، المرشح المعارض محرم إنجه يحصل على 27.5% من مجمل الأصوات بحسب وسائل إعلام تركية

النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية

نسبة المشاركة بلغت 87% بالنسبة للانتخابات البرلمانية

*حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 19.49% بعد فرز 40 من الأصوات البرلمانية

*حزب الخير المتحالف مع حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 9.1% بعد فرز 25% من الأصوات

*حزب الحركة القومية المتحالف مع العدالة والتنمية الحاكم يحصل على 12.54% بعد فرز 25% من الأصوات

*حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 18.12% بعد فرز 25% من الأصوات البرلمانية

*حزب العدالة والتنمية يحصل على 48.61% بعد فرز 25% من الأصوات البرلمانية

*حزب العدالة والتنمية الحاكم يحصل على 49.93% بعد فرز 18.72%من الأصوات

*حزب الشعب الجمهوري المعارض يحصل على 14.82% بعد فرز 10.25% من الأصوات

*حزب الشعوب الديموقراطية (أكراد) يحصل على 8.47% بعد فرز 25% من الأصوات البرلمانية

*حزب الشعوب الديموقراطية يحصل على 7.07% بعد فرز 10.25% من الأصوات بحسب سي ان ان ترك

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