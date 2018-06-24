انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا.
تابعوا مباشرة نتائج انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا
تابعوا مباشرة نتائج انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا
أدلى الأتراك بأصواتهم في انتخابات هي الأكثر إثارة في تاريخ الجمهورية التركية. حيث يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان للحصول على ولاية رئاسية ثانية بعد 15 سنة قضاها في الحكم وفي ذات الوقت يسعى حزب العدالة والتنمية للفوز حصوله بأغلبية برلمانية جديدة وإحكام قبضته على المشهد السياسي في تركيا. ويواجه أردوغان في السباق الرئاسي مدرس الفيزياء السابق محرم انجه المرشح عن حزب الشعب الجمهوري.
وقد أظهرت النتائج الأولية أن الرئيس أردوغان يتصدر بنحو 58% بعد فرز أكثر من 22.9% من الأصوات فيما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على نحو 49% بعد فرز 18% من الأصوات. أما حزب الشعوب الديموقراطية ذو التوجه الكردي والذي يقبع زعيمه صلاح الدين ديميرتاش في السجن منذ أكثر من سنة فقد حتى حتى الآن على 8.47% بعد فرز نحو ربع الأصوات وهو يحتاج على الأقل أن يتخطى عتبة العشرة في المئة حتى يحق له الحصول على مقاعد برلمانية.
وقد صرح غارو بايلان النائب عن حزب الشعوب الديموقراطية لرويترز أن حزبه قد حصل ما بين 11 و12% من الأصوات وهو بذلك يتخطى عتبة العشرة في المئة لدخول البرلمان.
*الرئيس أردوغان يحصل على 55.88% بعد فرز 60% من الأصوات
*مسؤول في العدالة والتنمية يتوقع تخطي حزب الشعوب الديموقراطية عتبة العشرة في المئة لدخول البرلمان ويقول إن تحالف الحزب الحاكم سيحصل على الأغلبية
نسبة المشاركة بلغت 86.82% بالنسبة للانتخابات الرئاسية
ردود الأفعال: حزب الشعب الجمهوري يتهم السلطة وتوقع العدالة والتنمية بفوز أردوغان منذ الدور الأول
مسؤول في حزب العدالة والتنمية صرح بأنه يتوقع أن الرئيس أردوغان سيفوز بالاستحقاق الرئاسي بنسبة 51% على الأقل
وفي أولى ردود الفعل، قال حزب الشعب الجمهوري المعارض أن تغطية وسائل الإعلام الرسمية لنتائج الانتخابات تهدف إلى التأثير على الرأي العام وكيفية نظرته لهذه الانتخابات