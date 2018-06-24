أردوغان إلى الرئاسة مجددا بأكثر من نصف الأصوات

انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا هي الأكثر إثارة في تاريخ تركيا الحديث وهي أول استحقاق منذ التعديل الدستوري الذي نقل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الدستوري.

أعلنت الهيئة العليا لللانتخابات فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة بعد حصوله على أكثر من 50% من الأصوات وبعد فرز 97.2% من الأوراق الانتخابية.

وكانت نتائج غير نهائية قد أظهرت فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنسبة 52.7 بعد فرز نحو 96% من الأصوات فيما حصل مرشح المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه على نحو 30%.

أردوغان يستبق النتائج الرسمية ويعلن الفوز استنادا إلى نتائج غير نهائية

رويترز- الرئاسة التركية

وقد أعلن الرئيس التركي فوزه في مؤتمر صحفي معترفا في ذات الوقت بأن النتائج غير رسمية.

وقال أردوغان إن الشعب منحه تفويضا وتعهد بتعزيز الحريات وبأنه لن تكون هناك أية خطوة إلى الوراء أي إلى النقطة التي كان فيها الاقتصاد التركي والديموقراطية. وأضاف إن "تركيا أعطت العالم درسا في الديموقراطية بفضل نسبة المشاركة التي قاربت التسعين في المئة".

كما أكد أردوغان في خطابه أنه سيستمر في العمل على تعزيز مصداقية القضاء وتوعد بالاستمرار في ملاحقة من يهددونه بحسب رأيه من خلال ما سماها المنظمات الإرهابية على حد وصفه.

واستبق الرئيس التركي أية اتهامات تطلقها المعارضة قائلا إنه يتمنى ألا يسيء أحد إلى الديموقراطية بالتشكيك في نزاهة الانتخابات لإخفاء فشله بحسب تعبيره.

تشكيك في نسبة الفرز

وقد شكك حزب الشعب الجمهوري المعارض في نسبة الفرز الرسمية وقال إنها لم تتجاوز ال39 % وقال إنه من السابق لأوانه إعلان فوز أردوغان بالرئاسة لأن أصوات الناخبين في المدن الكبرى لم يتم عدّها بعد.

وقال الناطق باسم الحزب إن الرئيس المرشح حصل على 51.7% فيما حصل المرشّح المعارض محرم إنجه على 33.65% من الأصوات مرجّحا أن الأمور في اتجاهها إلى دورة ثانية.

وفي تغريدة على موقع تويتر، ودائما في إطار التشكيك في نسبة الفرز دعا محرم إنجه الناخبين إلى عدم مغادرة مكاتب الاقتراع انتخابات البرلمان لأن الفرز لم يتجاوز 38%.

وقال في تغريدته: "أصدقائي في مكاتب الاقتراع، الآن يبدو أن هناك فقط 37% من الأصوات قد تم عدّها من قبل اللجنة العليا للانتخابات. القنوات التلفزيونية تعلن أن 85% من الأصوات قد تم عدّها استنادا إلى وكالة الأناضول. أدعوكم ألا تغادروا صناديق الاقتراع"

العدالة والتنمية يفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة والأكراد إلى البرلمان مجددا

كما أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 42.68% بعد فرز 95% من الأصوات فيما حصل حليفه حزب الحركة القومية على 11.28% ما يعني أن الحزبين لم يتمكنا من انتزاع الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وقد استطاع حزب الشعوب الديموقراطية الكردي التوجه تخطي عتبة العشرة في المئة التي تخوله دخول البرلمان. حيث حصل الحزب الذي يقبع رئيسه صلاح الدين ديمرتاش في السجن على 10.94% بعد فرز 95.2 من الأصوات.

رويترز- سيرتاج كايار

رئيس السلطة الفلسطينية وأمير قطر من بين المهنئين حتى قبل صدور النتائج الرسمية

ورغم أن النتائج النهائية لم تظهر بعد، فإن الاتصالات من زعماء دول عربية وإسلامية وأوروبية قد بدأت تتقاطر على الرئيس أردوغان مهنئة بالفوز الجديد بحسب ما ذكره حساب الرئاسة التركية على موقع تويتر. ومن بين هؤلاء رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إضافة إلى رئيس أوزبكستان ورئيسا وزراء كل من المجر وألبانيا فكتور أوربان وإدي راما.