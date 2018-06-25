86 قتيلا في اشتباكات بين رعاة وفلاحين في نيجيريا

أدت اشتباكات جرت الأحد 24 يونيو/ حزيران، بين رعاة الماشية وفلاحين في بلدة جوس في نيجيريا إلى مقتل 86 شخصا.
وأعلنت الرئاسة النيجيرية عن أسفها لوقوع خسائر بشرية، في مقاطعة بلاتو، حيث جرت الاشتباكات، بين رعاة الماشية وهم من المسلمين، والفلاحين وهم من المسيحيين، بحسب بيان للشرطة.
الرئيس محمدو بوهاري دعا إلى الهدوء وسط محاولات الجيش والشرطة لوقف العنف وتهدئة الأوضاع، وقال"لن نوفر جهدا سواء لإيقاف المهاجمين، أو للحد من هكذا اشتباكات".
ولم تعلن الحكومة النيجيرية عن خبر الضحايا، حيث نقلت التلفزيونات المحلية النبأ من خلال تصريح للمتحدث باسم المقاطعة ماتياس تيوبيف، حيث أكد سقوط 86 شخصا، وتدمير 50 منزلا في موجة العنف التي بدأت ليلة أول أمس.
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هذا النوع من الاشتباكات في نيجيريا يزيد من التساؤلات حول البلد الأفريقي الأكثر تعدادا، والذي ينقسم ما بين المسلمين في الشمال والمسيحيين في الجنوب، وبحسب بعض الإحصاءات فإن الاشتباكات بين أصحاب المواشي والفلاحين في نيجيريا أدت إلى سقوط قتلى أكثر من عمليات بوكو حرام المتطرفة.
الجدير بالذكر أن هذه الاشتباكات عمومة ازدادت بعد تغير المناخ حيث يسعى الرعاة إلى التوجه جنوبا بهدف تغذية مواشيهم في المناطق الزراعية.