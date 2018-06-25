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سريلانكا

محكمة سريلانكية تأمر باحتجاز قرويين مؤقتا بعد أن ضربا فهدا حتى الموت

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محكمة سريلانكية تأمر باحتجاز قرويين مؤقتا بعد أن ضربا فهدا حتى الموت

محكمة سريلانكية تأمر باحتجاز قرويين مؤقتا بعد أن ضربا فهدا حتى الموت
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قضت محكمة في سريلانكا الأحد باحتجاز قرويين يشتبه بأنهما ضربا فهدا حتى الموت. وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهما مؤقتا بعد هذه الواقعة. والفهد حيوان مهدد بالانقراض في سيريلانكا.

وقال قرويون إن الفهد أصاب ما لا يقل عن عشرة أشخاص يوم الخميس عندما كان يطارد قطيعا من الماشية والماعز ولم يستطع المسؤولون الإمساك به. وتواصل الشرطة عملية البحث للقبض على أولئك المسؤولين عن قتله

وقال روان جوناسكارا المتحدث باسم الشرطة لرويترز إن "قاضي كيلينوتشتشي أمر بوضع اثنين من المشتبه بهم رهن الحجز المؤقت حتى 29 يونيو بعدما مثلا أمام القاضي يوم الأحد".

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وذكر أن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه بهما في وقت متأخر يوم السبت وسلم الآخر نفسه للشرطة صباح الأحد. وعرض التلفزيون المحلي لقطات لقرويين غاضبين يهاجمون فهدا في شمال منطقة كيلينوتشتشي.