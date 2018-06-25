في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية جيرار كولومب، أدان الاتحاد الكونفدرالي الفرنسي للجزارين (CFBCT) - وهي نقابة تمثل الجزارين الحرفيين - الهجمات الأخيرة ضد بعض أعضاء نقابتهم.
جزارو فرنسا يطالبون الحكومة بحمايتهم من "الإرهاب النباتي"
جزارو فرنسا يطالبون الحكومة بحمايتهم من "الإرهاب النباتي"
وكتب جان فرانسوا غيارد، رئيس اللجنة، في رسالة نشرت على فيسبوك: "على مدى الأشهر القليلة الماضية ، ينتاب نحو ثمانية عشر ألف جزار من الحرفيين في بلادنا، قلق من العواقب المترتبة على زيادة ترويج وتسليط وسائل الإعلام الضوء على أسلوب الحياة النباتي".
وأضاف: "على الرغم من احترامنا لجميع الخيارات الغذائية، إلا أننا نشعر بصدمة عميقة لأن شريحة من السكان تريد فرض أسلوب حياتها على الغالبية العظمى، بل ربما حتى أيديولوجيتها".
في الأشهر الأخيرة، تعرضت بعض محلات الجزارة حول البلاد لهجمات عبر إلقاء الحجارة ورش الدم المزيف على واجهاتها.
ووصل الأمر أحياناً إلى تعاطف بعض المتشددين النباتيين مع الإرهاب وتبريره، كما حصل عند مقتل جزار من سوبر ماركت "سوبر يو" في هجوم إرهابي في آذار/ مارس في تريب جنوب غرب فرنسا، عندما نشر شخص نباتي رسالة على موقع فيسبوك قال فيها إنه "لا يتعاطف بالمرة" مع الجزار كريستيان ميدفيز الذي قُتل خلال الهجوم، وهو ما اعتبرته السلطات الفرنسية تأييداً للإرهاب.
وأقام اتحاد الجزارين الفرنسيين دعوى ضد صاحب المنشور الذي تم حذفه لاحقاً.
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بالنسبة لغيارد، فإن هذه الهجمات "هي نوعًا ما شكل من أشكال الإرهاب".
وأضاف: "إنه إرهاب يحاول هؤلاء الأفراد والمنظمات الصغيرة أن ينشروه، مع وضع هدف واحد في الحسبان، وهو القضاء على فصل كامل من الثقافة الفرنسية، أرجو أن تدعوا الفرنسيين يأكلوا ما يريدون!"