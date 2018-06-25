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روسيا

شاهد: المشجعون الإيرانيون يحرمون رونالدو من النوم

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شاهد: المشجعون الإيرانيون يحرمون رونالدو من النوم

شاهد: المشجعون الإيرانيون يحرمون رونالدو من النوم
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في محاولة للتأثير على نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل المواجهة المرتقبة مساء الإثنين مع منتخبهم الوطني تجمع عدد من شجعي المنتخب الإيراني أسفل نافذة الفندق الذي يأوى المنتخب البرتغالي خلال منافسات كأس العالم 2018 في روسيا. المشجعون الإيرانيون غنوا وصرخوا إلى غاية ساعة متأخرة من ليل الأحد إلى الإثنين بهدف منع كريستيانو رونالدو ولاعبي المنتخب البرتغالي من النوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيدو يظهر نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو وهو يقوم بحركات للمشجعين يطلب منهم مغادة المكان وتركه ينام.

ويلتقي المنتخب الإيراني مع نظيره البرتغالي الإثنين في حدود الساعة الثامنة مساء بحسب التوقيت الأوروبي بملعب مدينة سارانسك ضمن تصفيات المجموعة الثانية التي تضم كذلك إسبانيا والمغرب. ولايزال المنتخبان يحافظان على حظوظهما في التاهل إلى الدور المقبل.

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