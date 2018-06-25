الحضري يسجل رقمين قياسيين في يوم واحد

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حارسَ المنتخب المصري عصام الحضري الإثنين بحصوله على لقب "أكبر لاعب سنا" خلال تاريخ منافسات كأس العالم لكرة القدم التي بدأت في العام 1930.
حيث بلغ الحضري الذي يلقبه المصريون بـ "السد العالي" 45 عاما و161 يوما، متجاوزا بذلك الرقم الذي كان مسجلا باسم الحارس السابق لمنتخب كولومبيا، فريد موندراغون والذي شارك في بطولة 2014، عندما كان في سن 43 عاما وثلاثة أيام.
وقال الفيفا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "مبروك عصام الحضري الرقم القياسي الجديد! أصبح اليوم أكبر لاعب سنا يشارك في كأس العالم، بعمر 45 سنة و161 يوما. تهانينا على المسيرة الرائعة وتمنياتنا بالمزيد من الإنجازات".
وعاد الفيفا وهنأ الحضري خلال المباراة التي جمعت منتخبي مصر والسعودية في ختام مباريات الفريقين في دور المجموعات لكأس العالم، لكونه أول حارس إفريقي يصد ركلة جزاء في كأس العام.
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