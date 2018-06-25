فرنسا: إعفاء كاهن صفع رضيعاً بشكل جزئي من مهامه الكنسية

"كمقيمين ببلجيكا من المهم جدا أن نحاول كسر النظرة النمطية التي يحملها عنا الآخر، عن ثقافتنا وعاداتنا و رؤانا الإبداعية حتى. للآخر،النظرة النمطية للغربي تعتمد على ما نقله الاستشراق و المستشرقون .. حيث كانوا ينظرون إلى العربي و الرجل الشرقي عموما على أنه شخص يمثل التخلف"

زهير كريم كاتب وشاعر عراقي مقيم ببروكسل