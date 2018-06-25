فنان عراقي يجسّد تاريخ بغداد بأعمال استثنائية

يجمع الفنان العراقي، حسن العبادي، بين عدة فنون تشكيلية في أعماله، التي تتداخل بين النحت والرسم، لتشكيل مجسمات تمثل تاريخ العاصمة بغداد.
ولكون الفنان يعمل على نماذج مصغرة (ديوراما)، فإن الدقة حاضرة بقوة، لا سيما وأن العمل على المصغرات يعد أحد أصعب أنواع الفنون التطبيقية.
إلى جانب فن الديوراما، يولّي العبادي اهتماما كبيرا بالبيئة، حيث يعيد تدوير النفايات لاستخدامها في بعض أعماله، محولا القبح إلى جمال.
وفن الديوراما هو تجسيد شكل ثلاثي الأبعاد، ينظر إليه من خلال ثقب في جدار غرفة مظلمة، فيما يوضع الشكل أمام خلفية مظلمة أو ملونة.
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