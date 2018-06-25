سيدات بريطانيا يتألقن بأزيائهن في "رويال أسكوت"

اختُتمت فعاليات مهرجان "رويال أسكوت" للخيول في بريطانيا، بحضور الملكة إليزابيث وأفراد من العائلة المالكة ونخبة من نجوم الفن والسينما والمهتمين بالخيول حول العالم.
ويُعتبر هذا المهرجان أهم حدث لسباق الخيول في العالم، ويكتسب أهميته أيضاً من حرص الملكة إليزابيث على حضوره كل عام.
ويخطف هذا الحدث السنوي أنظار عشاق الموضة في كل سنة، حيث يتسابق الحضور وبشكل خاص السيدات على ارتداء أجمل وأغرب الأزياء وخاصة القبعات.
وجرت العادة أن يكون اليوم الثالث من المهرجان يوماً للسيدات.
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وعلى الرغم من اعتبار هذا اليوم يوماً للسيدات، لا تعترف إدارة المهرجان به رسمياً. وقال نيك سميث مدير السباقات في المهرجان إنه لا مشكلة مع اعتبار العامة هذا اليوم يوماً للسيدات لكن لا أساس رسمي لهذا . ويضيف : " ليس لدينا مسابقات أزياء لأي من الجنسين ".
واستخدت تسمية " ليديز داي" لأول مرة عام 1823. وحضر هذا العام بالإضافة إلى الملكة سيدات من العائلة المالكة وميغان ماركل وحسناوات من عالم الفن والرياضة بأزياء مثيرة وقبعات غريبة خطفت الأنظار.
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