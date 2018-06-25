كوريا الشمالية: لا تذكارات أو هدايا معادية "للإمبريالية" الأمريكية بعد اليوم

من الآن فصاعدا، بات إلزاما على متاجر التذكارات والهدايا، في كوريا الشمالية، التوقف عن بيع المنتجات المعادية "لأمريكا الإمبريالية"، التي لطالما اُعتبرت العدو الأكبر للشيوعية.

ويبدو أنها مبادرة لإظهار حسن النوايا اتجاه تحسين العلاقات مع واشنطن، لا سيما بعد القمة "التاريخية" بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وتنقل الصحيفة عن سيمون كوكيرل، مدير شركة "كوريو تور"، قوله إن "هذه المنتجات الصغيرة، وإن لم تكن متقنة الصنع، فإنها كانت شائعة جدا (..) لكن تمت إزالتها كلها".