تحالف عسكري فرنسي بريطاني لمواجهة الأزمات

دشنت فرنسا يوم الاثنين قوة عسكرية مع دول أخرى من بينها بريطانيا خارج إطار الاتحاد الأوروبي فيما تحاول باريس الإبقاء على لندن قرب الدفاعات الأوروبية بعد خروجها من التكتل.

وتهدف القوة التي تعرف باسم مبادرة التدخل الأوروبية إلى تشكيل تحالف من جيوش مستعدة لمواجهة الأزمات قرب حدود أوروبا خارج إطار حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. وتأتي الخطوة بعد أشهر من المفاوضات مع ألمانيا التي تريدها فرنسا أيضا في محور القوة الجديدة.

وأقامت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي احتفالا في لوكسمبورغ حيث وقعت ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا والدنمرك وإستونيا وهولندا وإسبانيا والبرتغال خطاب نوايا.

وقالت للصحفيين بعد الاحتفال "قناعتنا... أن الأوروبيين ينبغي أن يكونوا أقوياء وأكثر قدرة... على حماية أنفسنا وسيادتنا".