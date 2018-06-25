بعد زيارة الأمير وليام.. فلسطينيون وإسرائيليون يتذكرون الانتداب

مع وصول الأمير هاري إلى الشرق الأوسط، وزيارته الأراضي الفلسطينية وإسرائيل اليوم 25 يونيو / حزيران، بعد 70 عاما من انسحاب القوات البريطانية من فلسطين، يتذكر الفلسطينيون والإسرائيليون أياما وتفاصيلها من تلك الفترة.

فالجيل القديم من الفلسطينيين والإسرائيليين مازالوا يذكرون بعض الأحداث، بعد أن بقيت فيها بريطانية لحوالي 3 عقود. فالقوات البريطانية احتلت القدس ما بين عامي 1917 – 1922، ومن ثم خضعت لسيطرة عصبة الأمم، لخصوصيتها التاريخية والدينية، كما كان وعد بلفور من نتائج هذا الانتداب، حيث قدمت بريطانيا وعد بلفور لليهود لتأسيس وطن قومي لهم في فلسطين، لكن ومع عام 1948 انسحبت بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية، ليبدأ الصراع العربي الإسرائيلي.

شلومو هيليل، دبلوماسي إسرائيلي سابق، تمكن من تأسيس مصنع سري للرصاص، لإمداد القوات الميلشيا الإسرائيلية فترة الانتداب البريطاني لفلسطين، وقال عن تلك الفترة:"عندما كان البريطانيون جيدون معنا، أحببناهم، ساعدونا على التخلص من العرب بين عامي 1936 – 1939 لكن عندما منعونا من حماية أنفسنا، وعندما حاولوا إيقاف الهجرة غير الشرعية، والقوارب من أن تصل على السواحل، فقد عاقبناهم".