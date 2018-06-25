بدأ الأمير البريطاني وليام يوم الاثنين أول زيارة رسمية لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية مواجها تحدي اجتياز انقسامات سياسية ودينية عميقة بين الجانبين.
الأمير وليام يصل إسرائيل في أول زيارة ملكية بريطانية رسمية
الأمير وليام يصل إسرائيل في أول زيارة ملكية بريطانية رسمية
وسيزور الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب ولاية العرش، مواقع دينية ويحيي ضحايا المحرقة النازية، الهولوكوست، وسيلتقي شباناً يهوداً وعرباً وزعماء إسرائيليين وفلسطينيين.
وقال متحدث باسم الأمير وليام إن "التحديات المعقدة" في الشرق الأوسط "معروفة تماما" لكن زيارة الأمير، شأن غيرها من الزيارات الخارجية لأفراد من العائلة البريطانية المالكة، لن تكون سياسية.
وفي تصريحات أمام أعضاء في الكنيست الإسرائيلي قبل وصول الأمير وليام إلى إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين "سنرحب قطعا بالأمير... خلال زيارته التاريخية".
ولا يصطحب الأمير وليام خلال الزيارة زوجته كيت.
وتتزامن زيارة الأمير وليام مع ذكرى مرور سبعين عاما على إنشاء إسرائيل ومع تجدد العنف على طول الحدود مع غزة حيث يتظاهر الفلسطينيون مطالبين بحق العودة، وشن إسرائيل لضربات جوية.
وسينزل الأمير وليام في فندق الملك داود بالقدس، والذي كان يوماً ما مقر السلطة البريطانية، حيث قتل متشددون يهود أكثر من 90 شخصاً في تفجير في عام 1946.
وكانت هذه الزيارة قد أثارت الكثير من الجدل والغضب بين الإسرائيليين حتى قبل أن تبدأ، عندما وصف قصر كينسنغتون القدس بالمحتلة ضمن البيان الذي عرض لبرنامج رحلة الأمير.
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هذه الرحلة جاءت بناء على طلب من الحكومة البريطانية، حتى الآن كانت السياسة البريطانية تنص على عدم القيام بزيارات ملكية رسمية حتى يتم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وسيلتقي الأمير وليام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة خلال الزيارة.