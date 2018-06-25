بعد وصوله إلى الأردن يوم أمس الأحد، انتشرت صور للأمير البريطاني وليام، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الل الثاني، وهما يتابعان مباراة كرة القدم التي جمعيت بين منتخبيْ إنجلترا وبنما والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 6-1.
شاهد: الأمير البريطاني وليام تابع مباراة إنجلترا مع ولي عهد الأردن
شاهد: الأمير البريطاني وليام تابع مباراة إنجلترا مع ولي عهد الأردن
وتابع الأميران المباراة من جناح ملكي فاخر من "بيت الأردن".
وكان الأمير البريطاني وليام، وهو دوق كمبردج، وصل إلى الأردن يوم الأحد في مستهل جولة بالشرق الأوسط تستغرق خمسة أيام، واستقبله الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مطار ماركا (مطار عمان المدني) في عمان.
ومن المقرّر أن يقضي دوق كمبردج أول يومين في عمان ومدن أخرى في الأردن، ثم يتوجه إلى إسرائيل والأراضي المحتلة ضمن جولة رسمية يقوم بها في المنطقة.
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وسيصبح الأمير وليام أول فرد من أفراد العائلة الملكية البريطانية يجري زيارة رسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد مرور 70 عاماً على انسحاب القوات البريطانية من المنطقة، تاركة وراءها انقسامات لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.