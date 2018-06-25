تواجه السعودية مصر في آخر مباريات الفريقين في كأس العالم اليوم الاثنين، حيث تنطلق في تمام الساعة الرابعة ظهرًا أولى مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات التي يلتقي فيها منتخبا البلدين على ملعب فولغوغراد أرينا.
مواجهة السعودية ومصر.. البحث عن فوز من رحم الخسارة
مواجهة السعودية ومصر.. البحث عن فوز من رحم الخسارة
وتعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل، ومحاولة لاقتناص فوز صغير لأحد الفريقين في إطار الخسارة التي منيت بها المنتخبات العربية في كأس العالم.
وقال المدير الفني للمنتخب السعودي، خوان أنطونيو بيتزي، إنه لا يشعر بأي ندم على مسيرة فريقه غير الناجحة في كأس العالم، وأضاف بيتزي أنه لن يغير أي شيء في نهج السعوديين في البطولة.
وبعد هزيمة السعودية من روسيا، أعرب بيتزي عن شعوره بالخجل، وقال إنه من المفهوم أن يتم طرح الأسئلة حول مهمته كمدرب للفريق والتي بدأها في نوفمبر.
في حين قال لاعب وسط السعودية، فهد المولد، إن الفريق في حاجة ماسة إلى الخروج من البطولة برصيد 3 نقاط.
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وكانت السعودية قد خسرت أمام روسيا بخمسة أهداف للاشيء في مباراة البطولة الافتتاحية وخسرت أمام الأوروغواي بهدف للاشيء. في حين خسرت مصر بهدف للاشيء أمام الأوروغواي في أول مباراياتها، وخسرت بهدف لثلاثة أمام روسيا في ثاني مباراة.
وبهذا استطاعت روسيا تصدر مجموعتها على حساب المنتخبات العربية، لتصبح متساويًةً في النقاط مع منتخب الأوروغواي بـ6 نقاط كاملة قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة التي ستجمع بينهما.