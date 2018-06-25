انتزعت اسبانيا التعادل 2-2 امام المغرب يوم الاثنين لتتأهل لدور 16 بنهائيات كأس العالم لكرة القدم متصدرة المجموعة الثانية ومتفوقة على البرتغال بفارق الأهداف المسجلة.
اسبانيا تخطف تعادلا متأخرا أمام المغرب وتتصدر المجموعة الثانية
اسبانيا تخطف تعادلا متأخرا أمام المغرب وتتصدر المجموعة الثانية
منح خالد بوطيب مهاجم المغرب الفريق القادم من شمال افريقيا تقدما مبكرا لكن ايسكو تعادل بعد ان سدد في سقف الشباك المغربية عقب تهيئة من أندريس إنيستا.
وسجل المغرب، الذي ودع البطولة بالفعل، ثانية في الدقيقة 81 بضربة رأس من البديل يوسف النصيري بدت انها ستدفع اسبانيا نحو أول هزيمة لها منذ بطولة اوروبا 2016.
لكن البديل إياجو أسباس تعادل في الوقت بدل الضائع عقب مشاورات الحكم مع حكم الفيديو المساعد وهو ما وضع اسبانيا في صدارة المجموعة على حساب البرتغال التي تعادلت 1-1 مع ايران.
وستلعب اسبانيا امام روسيا في دور 16.
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