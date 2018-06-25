شاهد كيف رد لاعبو المنتخب السويدي على تعرض زميلهم لشتائم عنصرية

قال جيمي دورماز، لاعب خط الوسط السويدي، الأحد، إن الإساءات العنصرية التي استهدفته على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خسارة منتخب بلاده 2-1 أمام ألمانيا في كأس العالم، "غير مقبولة على الإطلاق".
وبعد دخوله كبديل، منح دورماز الركلة الحرة التي استغلها توني كروس لإحراز هدف الفوز لألمانيا، في الوقت المحتسب بدل الضائع، مساء السبت. ومنذ ذلك الحين، تعرض دورماز للإساءة عبر الإنترنت، بما في ذلك تهديدات لعائلته.
وفي جلسة تدريبية في كمبينسكي في اليوم التالي، قرأ اللاعب بيانا إلى وسائل الإعلام من هاتف محمول، فيما كان يقف أمام بقية زملائه في فريق السويد، وبجانب المدربة جان أندرسون.
وقال دورماز إن الإساءة تتضمن "استدعاء"الدموي المظلم"، و"القاتل المنتحر"، وأن عائلته قد تلقت تهديدات بالقتل. وأضاف: "أنا سويدي وأنا فخور بارتداء هذا القميص وألوان علم بلادنا".
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من جانبه، أبلغ الاتحاد السويدي لكرة القدم الشرطة عن الانتهاكات والإساءات التي تعرض لها اللاعب.
ووُلد دورماز في السويد من والدين آشوريين، كانا قد هاجرا من تركيا.