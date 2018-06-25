سوريون يتحدون التقاليد ويؤدون عروضا راقصة في شوارع اللاذقية

أطلقت مجموعة من الراقصين السوريين مبادرة فنية في مدينة اللاذقية تحت اسم "تجرأ"، تهدف إلى تأدية استعراضات راقصة في ساحات المدينة العامة وشوارعها، معتبرين أنهم يسهمون في "استعادة نبض الشارع وتغيير المناخ السائد".
واعتبرت المجموعة على حسابها في موقع يوتيوب أنه لابد لكل شخص من أن "يواجه مخاوفه ويغير نفسه وثقافة الجو الاجتماعي المحيط به"، وأن الرقص يمكن أن يتحول إلى "أداة للتغيير".
وأكد الراقصون أنهم مدركون للتقاليد المحافِظة السائدة في المجتمع السوري، لكن بالنسبة لهم "كل شيء جديد يواجه الاعتراض في البداية، ويكون غير مفهوم، لكن بعد مرور الوقت قد يصبح الرقص في الشارع أمرا طبيعيا".
وأكدت المجموعة أنه إلى الآن لم يتلقوا ردود فعل إيجابية على استعراضاتهم التي نشرت في مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن مدينة اللاذقية الساحلية تعد من المدن القليلة التي لم تطلها الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات في سوريا.
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