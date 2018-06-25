شاهد: السينما غائبة في ليبيا منذ حَظَرها من طرف القذافي

صور الدمار هذه ليست بفعل الحرب فقط، فالكثير من دور السينما في ليبيا متوقفة منذ العام 2009، حيث تم وضعها في عهدة شركات تركية للعمل على تحسينها، لكن أحوالها تدهورت بفعل ما مرت به البلاد، شاشات مدمرة، وأشرطة فيديو ملقاة على الأرض، حتى من قبل العام 2011.

محمد البيوضي المدير العام للمسرح والفنون يقول: "تم اقفال دور العرض في ليبيا في العام 2009، حيث تسلمتها شركات تركية لصيانتها، لكنها حتى اليوم خارج الخدمة، جلسنا مع المجلس الرئاسي وشكلنا لجنة متخصصة لحل هذه الإشكالية، لدينا خطة عمل خلال العامين 2019 – 2020، لتفعيل بعض القاعات".