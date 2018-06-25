قالت شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية لبناء السفن الاثنين إن مؤسسها جاك سعادة، المهاجر اللبناني الذي أشرف على نموها لتصبح واحدة من كبرى الشركات في القطاع، توفي يوم الأحد عن عمر ناهز 81 عاما.
وفاة مؤسس سي.إم.إيه الفرنسية للشحن اللبناني جاك سعادة عن عمر ناهز 81 عاما
وفاة مؤسس سي.إم.إيه الفرنسية للشحن اللبناني جاك سعادة عن عمر ناهز 81 عاما
وأسس سعادة المجموعة في العام 1978 بعد مغادرته لبنان عقب الحرب الأهلية هناك وبدأ نشاطه بأربعة موظفين وسفينة واحدة وخدمة بحرية وحيدة بين مرسيليا وبيروت.
وكانت سي.إم.إيه سي.جي.إم، ثالث أكبر شركة في العالم لشحن الحاويات، أعلنت العام الماضي بالفعل أن رودولف سعادة سيخلف والده في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
وأعلنت سي.إم.إيه سي.جي.إم في مارس آذار أنها سجلت ربحا صافيا قدره 701 مليون دولار العام الماضي لتؤكد تحولها للمكسب بعد أن منيت بخسائر 452 مليون دولار في 2016.
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