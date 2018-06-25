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ترامب يلتقي العاهل الأردني ويعلن إحراز تقدم كبير في الشرق الأوسط

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ترامب يلتقي العاهل الأردني ويعلن إحراز تقدم كبير في الشرق الأوسط

ترامب يلتقي العاهل الأردني ويعلن إحراز تقدم كبير في الشرق الأوسط
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- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه تم إحراز تقدم كبير في الشرق الأوسط لكنه رفض الإفصاح عن الموعد الذي سيطرح فيه البيت الأبيض خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترامب خلال اجتماع مع الملك عبد الله عاهل الأردن إن الأوضاع تحسنت منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وأضاف "الأوضاع اختلفت كثيرا منذ أن أنهينا ذلك الأمر (الانسحاب من الاتفاق النووي)".

كما أشاد الرئيس الأمريكي بالدور الذي تلعبه الاردن في إيواء اللاجئين.

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المصدر: رويترز