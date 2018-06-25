الأسد: رواية الكيميائي مغلوطة.. ولن نسمح بمشاركة الغرب في إعمار سوريا

في لقاء تلفزيوني أُجري مع الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأربعاء 20 يونيو / حزيران، أكد الرئيس السوري أنه لن يسمح لأوروبا بالمشاركة في إعادة اعمار سوريا، وبأن أي حوار مع الرئيس الأمريكي لن يأتي بنتيجة، كون اللوبيات تتحكم بالقرار في البيت الأبيض.

وحول اتهامه والجيش السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين قال الأسد: "رواية الأسلحة الكيميائية التي يتم الحديث عنها هي جزء من روايتهم الرئيسية ضد الحكومة في سوريا، حيث لا يتم استخدامها إلا عندما تتم هزيمة قواتهم أو حلفائهم او الإرهابيين في مناطق معينة، يستخدمون هذه الحجة من أجل الحصول على ذريعة، ثم من الأساس ليس لدينا أسلحة كيميائية على الاطلاق منذ العام 2013، وحتى لو كان لدينا، ففي هذه الحالة لن نستخدمها إلا إذا كنا على وشك الهزيمة، وليس في حالة تقدمنا وتحقيقنا انتصارات، في الحقيقة هذه الرواية ما هي إلا ذريعة لدعم الإرهابيين على الأرض".

أما عن موضوع إعادة إعمار سوريا وتكلفته حوالي 400 مليار دولار والتي تتحدث عنها دول غربية، قال الأسد: "هذه من أفضل التصريحات الغربية خلال الحرب، هم يريدون أن يكونوا جزءا من إعادة إعمار سوريا، لكننا ببساطة لن نعطيهم الفرصة، سواء أتونا بالمال أو بدون مال، حتى لو قدموا لنا القروض، أو التبرعات والمنح، نحن حقيقة لا نحتاج إلى الغرب، والغرب ليس صادقا على الإطلاق، فهم لا يقدمون أي شيء مجانا، وتاريخيا فقد تم بناء سوريا بأموالنا ومواردنا البشرية وليس بأموال الدول الغربية".