خرج آلاف الأكراد في ديار بكر احتفالا بالنتيجة التي حققها حزب الشعوب الديموقراطية في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا والتي سمحت له بالعودة إلى البرلمان مجددا بعد تخطيه عتبة العشرة في المئة.
آلاف الأكراد يحتفلون بالفوز في انتخابات البرلمان رغم التعتيم والملاحقة
آلاف الأكراد يحتفلون بالفوز في انتخابات البرلمان رغم التعتيم والملاحقة
ورغم التعتيم الإعلامي والملاحقة الأمنية من قبل السلطات التركية، استطاع حزب الشعوب الديموقراطية الكردي التوجه الحصول على 10.64% من الأصوات بحسب نتائج غير رسمية ليكون بذلك ثالث حزب في البرلمان ب 67 مقعدا بعد العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري.
ولا يزال تسعة نواب أكراد بما فيهم زعيم الحزب صلاح الدين ديمرتاش إضافة إلى الآلاف من أعضاء حزب الشعوب الديموقراطية يقبعون في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب وارتباطهم بعناصر حزب العمال الكردستاني المحظور من السلطات التركية.
وكانت المناطق الكردية في جنوب شرق تركيا قد شهدت مواجهات مسلحة عام 2015 إثر انهيار الهدنة مع المقاتلين. حيث قام الجيش التركي بقصف تلك المناطق وإخضاعها لحظر التجول لشهور طويلة.
وعن هذا قال أحد المواطنين الأكراد الذين يسكنون بلدة سور التي كانت مسرحا لعمليات الجيش التركي ضد الانفصاليين الأكراد عام 2015: "إنني رأيت عدة فظاعات هنا. أنا أيضا أحد ضحايا سور. أنت ترى الاحتفالات الآن وزعيمنا (إشارة إلى صلاح الدين ديمرتاش) هو الآن في السجن لكننا الآن نحتفل".