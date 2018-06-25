شاهد: زوجان تركيان يقترعان بملابس الزفاف
أدلى مواطنان تركيّان بصوتيْهما في الانتخابات العامة، قبل موعد زفافهما بساعات قليلة. ويمنع القانون التركي الزواج خلال فترة الاقتراع. وصوّتت "العروس"، عيشة يلماز، بفستانها الأبيض، فيما كانت تحمل بيدها باقة الزهور الصفراء.
وكان الزوجان قد حدّدا موعد الزفاق قبل الإعلان عن موعد الانتخابات بفترة طويلة. وشهدت تركيا أمس الأحد اقتراع عدّة أزواج (مستقبليين) بلباس الزفاف، فهذه ليست الحالة الوحيدة.
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