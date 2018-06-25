أوروغواي تتصدر المجموعة الأولى بعد فوز كبير على روسيا

تغلبت الأوروغواي بسهولة على روسيا المستضيفة (3-0) يوم الاثنين لتضمن صدارة المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم لكرة القدم بفضل ركلة حرة من لويس سواريز وهدف دينيس تشيرشيف في مرماه إضافة لهدف قبل النهاية من إدينسون كافاني.
وخاضت روسيا أغلب فترات اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد إيجور سمولنيكوف بعد حصوله على إنذارين بعد 36 دقيقة.
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وافتتح سواريز التسجيل في الدقيقة 10 بالهدف السابع له في كأس العالم وتضاعف تقدم الأوروغواي في الدقيقة 23 بعد أن سدد دييغو لاكسال لتغير تسديدته مسارها عقب اصطدامها بقدم تشيرشيف.
وضمن كافاني الفوز لفريقه بتسجيله أول أهدافه في كأس العالم بتسديدة من مسافة قريبة عقب ركلة ركنية في الدقيقة 90.