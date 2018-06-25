تابعوا معنا التغطية الحية للمباراة التي يواجه فيها المنتخب المغربي منافسه الإسباني لحساب الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات بمونديال روسيا.
مونديال روسيا: إسبانيا تتأهل إلى دور الـ16 بعد تعادلها مع المغرب 2X2
مونديال روسيا: إسبانيا تتأهل إلى دور الـ16 بعد تعادلها مع المغرب 2X2
وكان المنتخب المغربي قد فقد كل حظوظ التأهل بعد خسارته في مباراته الأولى أمام إيران بهدف دون رد، وبنفس النتيجة انهزم أمام البرتغال، وتشكل مباراة إسبانيا، آخر فرصة للأسود، من أجل تسجيل هدف في البطولة.
ورغم أن المباراة تبقى تحصيل حاصل، إلا أن منتخب المغرب، يسعى لتحقيق 3 أهداف في هذه المباراة