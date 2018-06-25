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رياضة

مونديال روسيا: إسبانيا تتأهل إلى دور الـ16 بعد تعادلها مع المغرب 2X2

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مونديال روسيا: إسبانيا تتأهل إلى دور الـ16 بعد تعادلها مع المغرب 2X2

مونديال روسيا: إسبانيا تتأهل إلى دور الـ16 بعد تعادلها مع المغرب 2X2
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تابعوا معنا التغطية الحية للمباراة التي يواجه فيها المنتخب المغربي منافسه الإسباني لحساب الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات بمونديال روسيا.

وكان المنتخب المغربي قد فقد كل حظوظ التأهل بعد خسارته في مباراته الأولى أمام إيران بهدف دون رد، وبنفس النتيجة انهزم أمام البرتغال، وتشكل مباراة إسبانيا، آخر فرصة للأسود، من أجل تسجيل هدف في البطولة.

ورغم أن المباراة تبقى تحصيل حاصل، إلا أن منتخب المغرب، يسعى لتحقيق 3 أهداف في هذه المباراة