حريقان في القرية العالمية وبرج سكني في دبي.. صور

شب حريقان الاثنين ببرج سكني قيد الانشاء بدبي في الإمارات المتحدة. وامتد الحريق إلى القسم الصيني للقرية العالمية والتي تعد معلما سياحيا بارزا في الإمارة.
الخبران نُشرا على حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي وصحف محلية، حيث جاء فيها أن فرق الدفاع المدني تعمل على اخماد الحريق الذي اشتعل في القرية العالمية، مؤكدة عدم وقوع إصابات.
وأكد المكتب أن قوات الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث خلال 9 دقائق بعد أن تم التبليغ عن الحريق، مشددا على أن السوق خاليا من الزوار حاليا، حيث كان قد أغلق أبوابه في أبريل / نيسان الماضي.
واندلع الحريق الثاني ببرج سكني قيد الانشاء مكون من 40 طابقا، في منطقة "جميرا فيليج سيركل"، حيث ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، بأن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق على الساعة 3:07 عصرا، بمشاركة فرق من مركزي البرشاء والمرسى، ولم يتم الحديث عن إصابات في هذا الحريق أيضا.