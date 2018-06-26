قريبا في أوروبا.. الولايات المتحدة ترخص دواءً من "الحشيش" لعلاج الصرع

علاج جديد لمرض صرع الأطفال مصنع في بريطانيا من "الحشيش"، تمت الموافقة على استخدامه في الولايات المتحدة مؤخرا، ليصبح أول دواء يعتمد في تركيبته على "الحشيش"، في الأسواق الأمريكية.

وسيتم طرح دواء إيبيديوليكس " Epidiolex" والذي تصنعه شركة GW للصناعات الدوائية خلال الخريف القادم، بعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو مخصص لعلاج حالتين نادرتين من مرض الصرع، وهما متلازمة درافيت ومتلازمة لينكوس غاستو، للمرضى من عمر السنتين.