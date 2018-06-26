نيجيريا ستفوز على الأرجنتين بحسب توقعات القط أخيل

يبدو وأن مسلسل توقعات القط أخيل لمواجهات كأس العالم 2018 مستمرة، فقد توقع الثلاثاء فوز نيجيريا على الأرجنتين في المباراة التي ستجمع بينهما.
الطريف في الموضوع أن كافة توقعات أخيل بالرابحين كانت صحيحة مئة بالمئة، وأن فيديوهات تفضيله تناول الطعام من الطبق المجاور لعلم أحد الفريقين المتواجهين تحصد آلاف المشاهدات.
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والجدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني مهدد بمغادرة البطولة في حال لم يتمكن من الفوز على نيجيريا، خاصة وأن في رصيده خسارة وربح، وهو ما يُبقي الباب مواربا أمام نيجيريا وآيسلندا أيضا في حال فاز أيا منهما في مباريات الثلاثاء ضمن مجموعتهم.