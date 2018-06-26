القبض على كافة عناصر شرطة مدينة مكسيكية

في خطوة غريبة من نوعها، ألقي القبض على جميع عناصر شرطة مدينة أوكامبو في المكسيك، للاشتباه بتورطهم في جريمة قتل عمدة المدينة، السبت.
وبحسب صحيفة الانتدبندنت فالتحقيق جار مع 28 رجل شرطة منذ توقيفهم دون صدور تصريحات رسمية بهذا الخصوص، إلا أن وسائل إعلام محلية أكدت أن سبب اعتقال رجال الشرطة مرتبط بجريمة قتل عمدة المدينة فرناندو يونهيس خواريز حدثت يوم الخميس 21 يونيو / حزيران.
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يذكر أن الشبهات تحوم حول رئيس قسم الأمن العام في أوكامبو، حيث حاول عملاء فدراليون اعتقاله، إلا أن أفراد الشرطة المحلية منعتهم، فسارعت السلطات المركزية إلى ارسال تعيزات أمنية إلى المدينة واعتقلت كل عناصر الشرطة.
وبحسب الانتدبندت فإن المكيسك التي تشهد انتخابات رئاسية تمر بتوترات وأحداث دموية قتل خلالها أكثر من مئة مسؤول ومرشح سياسي منذ بدء الحملة للانتخابات العامة التي ستجرى في 1 يوليو/ تموز.