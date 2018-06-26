شاهد: الشرطة البريطانية تلقي القبض على متهم بالعمل لصالح حركة طالبان

أدين بريطاني الثلاثاء بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد أن كان قد خطط لشن هجوم قرب البرلمان في لندن، كما كان قد صنع قنابل لطالبان في أفغانستان، وسيتم الحكم عليه في وقت لاحق.
وكان خالد علي يحمل ثلاثة سكاكين عندما ألقت الشرطة القبض عليه في نيسان/أبريل 2017.
وقالت دائرة الادعاء الملكية إن علي كان ينوي قتل ضابط شرطة أو عضو في القوات المسلحة أو حتى عضو في البرلمان كما جاء في جلسة الاستماع في محكمة أولد بيلي.
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طالبان غاضبة من أعضائها بسبب صور "سيلفي"
وقبل خمسة أيام من توقيفه، قام المتهم بزيارة أهدافه المحتملة مثل جسر وستمنستر، ومبنى البرلمان ،وقصر وايت هول.
وتطابقت بصمات أصابعه مع تلك التي وجدت على مواد لتصنيع القنابل عثر عليها في أفغانستان عام 2012 وتم احتجازها في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي).
وغادر علي بريطانيا في عام 2011، وأمضى بعض الوقت في باكستان وأفغانستان حيث انضم إلى طالبان وأصبح صانع قنابل، قبل أن يعود إلى بريطانيا عام 2016، بحسب جلسة المحكمة.