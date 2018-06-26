شاهد: الشرطة البريطانية تلقي القبض على متهم بالعمل لصالح حركة طالبان

أدين بريطاني الثلاثاء بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد أن كان قد خطط لشن هجوم قرب البرلمان في لندن، كما كان قد صنع قنابل لطالبان في أفغانستان، وسيتم الحكم عليه في وقت لاحق.

وكان خالد علي يحمل ثلاثة سكاكين عندما ألقت الشرطة القبض عليه في نيسان/أبريل 2017.

وقالت دائرة الادعاء الملكية إن علي كان ينوي قتل ضابط شرطة أو عضو في القوات المسلحة أو حتى عضو في البرلمان كما جاء في جلسة الاستماع في محكمة أولد بيلي.