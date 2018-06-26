مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية يدين قانون ترامب بشأن حظر السفر

أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) قرار المحكمة العليا الأمريكية، قائلاً إنه يعطي إدارة ترامب "سلطة مطلقة لإعادة بث التمييز ضد عقيدة معينة في نظام الهجرة في البلاد".
وأيّدت المحكمة العليا على قرار ترامب بحظر سفر العديد من القادمين من عدة دول أغلبها مسلمة، وكتب رئيس القضاة جون روبرتس إن الرؤساء لديهم سلطة كبيرة لتنظيم الهجرة، رافضاً المزاعم التي تتحدى المحكمة وتتهمها بالتحيز ضد المسلمين.
ولكن روبرتس كان حريصًا على عدم تأييد تصريحات ترامب الاستفزازية حول الهجرة بشكل عام أو المسلمين بشكل خاص.
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وقال المدير التنفيذي والمدير المشارك نهاد عوض "لسوء الحظ، ما زالت الطريق أمامنا طويلة عندما يتعلق الأمر بالحماية المتساوية وعيش المُثُل الأمريكية".
عوض أضاف "الكفاح مستمر." وقال "ان التعبئة الجماهيرية والوعي السياسى والتنظيم السياسى هى ادوات لخلق التغيير".
وعارض بعض القضاة قرار المحكمة العليا، منهم القاضية سونيا سوتومايور التي قالت "التاريخ لن يبدو جيداً لقرار المحكمة الخاطئ اليوم، ولا ينبغي أن يكون كذلك".
وتنطبق هذه السياسة على المسافرين القادمين من خمسة بلدان ذات غالبية مسلمة هي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن. كما أنه يؤثر على بلدين غير مسلمين، ويمنع المسافرين من كوريا الشمالية وبعض المسؤولين الحكوميين الفنزويليين وعائلاتهم.