اعتقال 132 شخصاً على صلة بمحاولة الانقلاب في تركيا

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء إن السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 132 شخصاً في إطار عملية على مستوى البلاد تستهدف أنصار رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب قبل عامين.

وأضافت الوكالة أن السلطات أمرت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء باعتقال 30 من أفراد حرس السواحل والبحرية بسبب مزاعم عن صلتهم بشبكة كولن. وذكرت الوكالة أن السلطات أمرت باعتقال 102 شخصاً آخر منهم جنود وأفراد أمن في 23 إقليماً في عمليات منفصلة.