فيروس شلل الأطفال المعدل وراثياً قد يطيل أعمار بعض مرضى سرطان الدماغ

قال باحثون أمريكيون اليوم الثلاثاء إن نحو 21 بالمئة من مرضى نوع خطير من سرطانات الدماغ ظلوا على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات بعد علاجهم بلقاح من فيروس شلل الأطفال المعدل وراثياً مقارنة بأربعة بالمئة فقط من مرضى أورام مشابهة تلقوا علاجا تقليدياً.

ونشرت النتائج في مجلّة "نيو إنغلاند" الطبية وهي آخر مستجدات لقاح تجريبي لعلاج السرطان طوره معهد "ديوك كانسر" في مدينة دورهام في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية لمرضى الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال (جليوبلاستوما)، وهو نوع شرس من أنواع سرطانات الدماغ.