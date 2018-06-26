أقرت هولندا حظراً جزئياً على أغطية الوجه، بما فيها البرقع والنقاب، سيسري في المؤسسات العامة، مع استثناء الحجاب من القرار حيث أنه يغطي الشعر فقط.
البرلمان الهولندي يصادق على حظر جزئي للنقاب والبرقع
البرلمان الهولندي يصادق على حظر جزئي للنقاب والبرقع
وصوتت الغرفة العليا في البرلمان الهولندي الثلاثاء على الموافقة النهائية على القانون، الذي كانت قد صوتت عليه الغرفة الدنيا عام2016 ، يذكر أن البرلماني الهولندي اليمني المتطرف خيرت فيلدرز قد سعى لإقرار هذا الحظر منذ أكثر من عقد من الزمان.
وتصف الحكومة القانون الهولندي بأنه "محايد دينياً"، ولا يشمل نطاقات أوسع كالقوانين السارية في دول مجاورة كفرنسا وبلجيكا.
وسيطبق القانون الجديد في المواصلات العامة وفي المؤسسات التعليمية والصحية والحكومية، في حين لن يطبق في الشارع.
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ويشمل الحظر أيضاً أقنعة التزلج والخوذات التي تغطي كامل الوجه، كخوذ الدراجين.
ويقول معارضو القانون أنه لن يشكل فارقاً وليس ضرورياً حتى في بلد يتراوح عدد المنقبات فيها بين 200-400 فقط وهو عدد لا يمثل مشكلة تستحق سن قانون خاص.