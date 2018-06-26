فنانة مصرية تنتقد أداء منتخب بلادها بعد خسارته أمام السعودية

علقت الممثلة المصرية شريهان على المباراة التي انهزم فيها منتخب بلادها أمام نظيره السعودي في لقائهما الأخير ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
وقالت شريهان في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر "كوبر مدرب فاشل + حكم ألماني غير أمين + عدم تحضير وتجهيز الفريق المصري بدنياً وجسدياً ونفسياً = هذه النتيجة حرقة دم وكسرة قلب 100 مليون مواطن مصري للأسف".
ورد الكاتب مدحت العدل على منشور الفنانة بتصحيح جنسية الحكم وقال: " الحكم كولومبي يا شيري أصل الفساد". واعتذرت شريهان عن المعلومة الخاطئة .
وتلقى منشور الفنانة ردود أفعال متباينة من قبل المستخدمين، حيث أيد البعض كلامها بينما اعتبر البعض أن كلامها غير دقيق. كما علق المستخدمون عن معلوماتها الخاطئة حول جنسية الحكم.
وفاز المنتخب السعودي على نظيره المصري بنتيجة (2- 1) بعد أن أحرزت السعودية هدفها الثاني في اللحظات الأخيرة.
للمزيد على يورونيوز:
مصر تلجأ لفيفا بسبب التحكيم في مباراة روسيا
النجوم المشاركة في مونديال روسيا على دمى الماتريوشكا