عاجل

عاجل

المملكة المتحدة

العدل الأوروبية تحكم لصالح امرأة متحولة جنسياً وتتهم القانون البريطاني "بالتمييز"

تقرأ الآن:

العدل الأوروبية تحكم لصالح امرأة متحولة جنسياً وتتهم القانون البريطاني "بالتمييز"

العدل الأوروبية تحكم لصالح امرأة متحولة جنسياً وتتهم القانون البريطاني "بالتمييز"
© Copyright :
REUTERS/P. Ravikumar
حجم النص Aa Aa

قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء بإبطال حكم بريطاني يمنع امرأة متحولة جنسياً من المطالبة براتبها التقاعدي كامرأة قبل إبطال زواجها.

واعتبرت المحكمة أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد الأفراد المتحولين جنسياً، وأضافت أن الهدف من شرط إلغاء الزواج هو أن شخصين من نفس الجنس لم يكونا متزوجين وهذا بحد ذاته لا صلة له بنظام الرواتب التقاعدية.

اقرأ أيضاً:

متحول جنسي ينجب مولوداً بعد 5 أعوام على ولادة ابنه الأول عندما كان امرأة

وكانت المرأة قد تقدمت بطلب للحصول على معاشها التقاعدي بعد أن بلغت الستين من عمرها، لكن تمّ رفض طلبها على اعتبار أنه لا يحق للرجل المطالبة بذلك قبل سن 65، وأنها لا تمتلك شهادة تعترف بتغيير جنسها بعد خضوعها لعملية جراحية عام 1995.

وينص القانون البريطاني على ضرورة إبطال الزواج قبل تغيير الجنس، وهو ما لم تفعله المرأة وزوجها لأسباب دينية.

وقالت المحاميتان الممثلتان للمرأة في بيان لهما :" هذا القرار صغير لكنه بداية لتحرك حقيقي نحو المساواة والاحترام".

للمزيد على يورونيوز:

تعرف على مؤسسة أول مدرسة إسلامية خاصة بالمتحولين جنسياً

القصر الملكي البريطاني سيشهد أول حفل زواج مثلي الجنس

المصدر : رويترز