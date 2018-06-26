العدل الأوروبية تحكم لصالح امرأة متحولة جنسياً وتتهم القانون البريطاني "بالتمييز"

قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء بإبطال حكم بريطاني يمنع امرأة متحولة جنسياً من المطالبة براتبها التقاعدي كامرأة قبل إبطال زواجها.

واعتبرت المحكمة أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد الأفراد المتحولين جنسياً، وأضافت أن الهدف من شرط إلغاء الزواج هو أن شخصين من نفس الجنس لم يكونا متزوجين وهذا بحد ذاته لا صلة له بنظام الرواتب التقاعدية.

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وكانت المرأة قد تقدمت بطلب للحصول على معاشها التقاعدي بعد أن بلغت الستين من عمرها، لكن تمّ رفض طلبها على اعتبار أنه لا يحق للرجل المطالبة بذلك قبل سن 65، وأنها لا تمتلك شهادة تعترف بتغيير جنسها بعد خضوعها لعملية جراحية عام 1995.