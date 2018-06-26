وفاة مدرب الزمالك الأسبق بأزمة قلبية إثر هزيمة مصر أمام السعودية

أثناء تواجده في ستوديو التليفزيون المصري الواقع بمبنى الإذاعة والتليفزيون وقبيل دقائق من ظهوره على الهواء مباشرة لتحليل مباراة المنتخب المصري أمام نظيره السعودي والتي انتهت بهزيمة الفراعنة 2-1 ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة كأس العالم لم يتحمل لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق صدمة الهزيمة المنكرة فتعرض لأزمة قلبية حادة وتوفي خلال 30 دقيقة.
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وكان أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق حاضرا مع عبدر الرحيم محمد في مبنى التليفزيون إذ كان من المقرر أن يبثا على الهواء مباشرة، لقاء تحليليا لأداء المنتخب. طبقا لشهادات فوزي أن عبد الرحيم شعر بهبوط وإرهاق وطلب من الحاضرين إغلاق المكيف الهوائي.